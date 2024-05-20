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Amanos Dağı'nda ''yanan taş'' gizemi! Kimse bilmiyor

Hatay'da Amanos Dağı eteğinde bulunan ‘yanan taş' yaşanan gaz sızıntısının etkisiyle yıllardır yanmaya devam ediyor.

IHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Amanos Dağı'nda ''yanan taş'' gizemi! Kimse bilmiyor
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Arsuz ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtbağı Mahallesi sınırlarında yer alan 'yanan taş' Amanos Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor. Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.

"BU KÖYDE HİÇ KİMSE YANAN TAŞIN NE ZAMAN YANMAYA BAŞLADIĞINI BİLMEZ"

Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Kale, "Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez. Buranın Roma İmparatorluğu'ndan beri yandığı söylenir. Benim rahmetli nenem 8 yaşında buraya gelmiş, ben ondan duymuştum bu yanan taşın hikayesini. Kurtbağı köyünün nüfusu bini aşkın, yıl dönümü buraya geziciler gelir. İzmir, Ankara, Adana gibi illerden insanların geldiğini biliyorum. Turla turcular gelir, birçok ilden gelen var" şeklinde konuştu.

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