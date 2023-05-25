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Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya darbe! Bomba malzemeleri ele geçirildi

Hatay'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Amanoslar'da bölücü terör örgütü PKK'ya ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya darbe! Bomba malzemeleri ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen depo tespit etti.

Depoda yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 60 kilogram amonyum nitrat gübre, muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulması sonrası depo imha edildi.

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