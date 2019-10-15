Amansız Takip filmi konusu nedir? Amansız Takip oyuncu kadrosunda kimler var?

Amansız Takip sinema filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Amansız Takip filmi hakkında araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Başrollerinde Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, ve Ritchie Montgomery'nin olduğu "Amansız Takip" filmi Kanal D 'de Tv'de ilk kez izleyiciler ile buluşacak. Amansız Takip filmi sinemada yakaladığı başarının ardından televizyon ekranında. Amansız Takip filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AMANSIZ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa’nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee’ye ait.