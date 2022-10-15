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Maden faciasında acı detay! 15 gün önce baba olduğu ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi. Köse'nin bir yıl önce düğün yaptığı, 15 gün önce de baba olduğunu ortaya çıktı.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Maden faciasında acı detay! 15 gün önce baba olduğu ortaya çıktı
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Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Canım oğlum ailene hoşgeldin" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

  • Aziz Köse
  • maden ocağı patlaması
  • amasra

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