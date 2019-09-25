23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7032
  • 6,2682
  • 280.032
  • 101745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki sondaj kazılarında, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağına ait olduğu değerlendirilen sütun ve mermer kaideler bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Amasra Müze Müdürlüğünce Kum Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazide, 2 ay önce sondaj çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda, 5 adet 6 metre boyunda sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figürlü taban mermer kaidelere rastlandı.

Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda yapılan sondaj çalışmalarıyla ortaya çıkan eserleri, Kraliçe Amastris'e ait tapınak kalıntıları olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kazı çalışmalarını, detaylı ve bilimsel olarak sürdürmek için durdurduklarını aktaran Çapkun, "Alanda daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılacak. Ancak bu çalışmalardan sonra kesin bir sonuca ulaşacağız." dedi.

Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu

- "YER ALTINDAKİ SERVETİ İNSANLARIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da ilçede yapılan her kazının, Müze Müdürlüğünün izni ve gözetimine tabi olduğunu belirtti.

İlçedeki kazılarda Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin eserlere rastlandığını dile getiren Dursun, "Burada milattan sonra 3. veya 4. yüzyıllara, yani Antik Çağ'a ait, tapınak olarak kullanılan yapının parçalarını görüyoruz. Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgulardır. İlçede çalışmalarımız artarak devam edecek. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Boston Dynamics'in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Boston Dynamics'in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'
 

POPÜLER HABERLER

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA