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Amasra'daki maden kazasında yeni gelişme

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesinden incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

AA21 Ekim 2022 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Amasra'daki maden kazasında yeni gelişme
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, çalışmalar devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürüttü.

Maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, solunum cihazı, madenci elbisesi, kalibrasyon ile çeşitli cihaz ve belgelerin içinde bulunduğu delil torbaları, ekiplerce Amasra Adliyesinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

  • Türkiye Taşkömürü Kurumu
  • Bartın
  • maden kazası

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