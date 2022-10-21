Amasra'daki maden kazasında yeni gelişme

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, çalışmalar devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürüttü.

Maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, solunum cihazı, madenci elbisesi, kalibrasyon ile çeşitli cihaz ve belgelerin içinde bulunduğu delil torbaları, ekiplerce Amasra Adliyesinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.