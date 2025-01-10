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Amasra'ya Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Amasra'ya Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu geldi
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Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1015 yolcu ve 454 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 61'inci seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın ikinci seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

  • Astoria Grande
  • Amasra Limanı
  • Rusya Soçi

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