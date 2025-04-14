Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte o anlar saniye saniye kameralarda

Kentteki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların kaçışmaları görülüyor.



Kayıtlarda, sarsıntı sırasında marketin raflarındaki malzemelerin dökülmesi de yer alıyor.

AMASYA'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Amasya'da dün saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler, saha çalışmaları başlatmış, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklanmıştı.