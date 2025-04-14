İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0515
  • EURO
    43,27
  • ALTIN
    3925.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte o anlar saniye saniye kameralarda
Güncel

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte o anlar saniye saniye kameralarda

Amasya'nın Taşova ilçesinde dün yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte o anlar saniye saniye kameralarda
ABONE OL

Kentteki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

Kayıtlarda, sarsıntı sırasında marketin raflarındaki malzemelerin dökülmesi de yer alıyor.

AMASYA'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Amasya'da dün saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler, saha çalışmaları başlatmış, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklanmıştı.

DEPREM ANI KAMERADA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.