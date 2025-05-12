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Amasya'da art arda iki deprem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Amasya'da art arda iki deprem
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntının ise 19 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

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