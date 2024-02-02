İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4562
  • EURO
    33,1778
  • ALTIN
    2014.12
  • BIST100
    8727.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunduğu tespit edilen şahsa para cezası verildi
Güncel

Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunduğu tespit edilen şahsa para cezası verildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde evinde 9 yaban hayvanı bulunan şahsa 55 bin TL idari para cezası uygulandı. Yaban kuşları Yeşilırmak'a ve doğaya salındı.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunduğu tespit edilen şahsa para cezası verildi
ABONE OL

İlçede bir kişinin evinde yaban hayvanı beslediği ve satışa sunduğu bilgisi alan polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlileri ile koordineli çalışma başlattı. M.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut kuşu, 3 sülün kuşu ile 1 sincap kafesi ele geçirildi. Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileri yapılan inceleme sonrası sağlıklı olduğunu belirledikleri ördekleri ve angut kuşunu Yeşilırmak'a, sülünleri ise doğaya saldı. 2 tavus kuşu ise hayvanat bahçesine gönderildi.

"BU HAYVANLARI ESARETTEN KURTARDILAR"

Operasyonda görev alan personele teşekkür eden Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, "Bu hayvanları esaretten kurtararak doğal yaşamlarına kavuşturdular. Şahsa da 55 bin TL idari para cezası uygulandı" dedi.

"TAVUS KUŞUNU NİYE EVDE HAPSEDERSİN"

Yaban hayvanlarının izinsiz avlanması ve yasak olan ticareti konularında toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu belirten Pehlivan, "Doğal yaşamından koparılarak evlere, kafeslere hapsedilen hayvanlarla karşılaşıldığında ihbar edilmeli. Bu operasyonda sincap kafesi de ele geçirilmiş. Muhtemelen bunların da ticareti yapılıyor. Sincabı niye alıp satarsınız? Bırakın parçası olduğu doğada yaşamını sürdürsün. Tavus kuşunu niye evde hapsedersin?" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.