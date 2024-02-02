Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunduğu tespit edilen şahsa para cezası verildi

İlçede bir kişinin evinde yaban hayvanı beslediği ve satışa sunduğu bilgisi alan polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlileri ile koordineli çalışma başlattı. M.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut kuşu, 3 sülün kuşu ile 1 sincap kafesi ele geçirildi. Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileri yapılan inceleme sonrası sağlıklı olduğunu belirledikleri ördekleri ve angut kuşunu Yeşilırmak'a, sülünleri ise doğaya saldı. 2 tavus kuşu ise hayvanat bahçesine gönderildi.

"BU HAYVANLARI ESARETTEN KURTARDILAR"



Operasyonda görev alan personele teşekkür eden Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, "Bu hayvanları esaretten kurtararak doğal yaşamlarına kavuşturdular. Şahsa da 55 bin TL idari para cezası uygulandı" dedi.

"TAVUS KUŞUNU NİYE EVDE HAPSEDERSİN"



Yaban hayvanlarının izinsiz avlanması ve yasak olan ticareti konularında toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu belirten Pehlivan, "Doğal yaşamından koparılarak evlere, kafeslere hapsedilen hayvanlarla karşılaşıldığında ihbar edilmeli. Bu operasyonda sincap kafesi de ele geçirilmiş. Muhtemelen bunların da ticareti yapılıyor. Sincabı niye alıp satarsınız? Bırakın parçası olduğu doğada yaşamını sürdürsün. Tavus kuşunu niye evde hapsedersin?" şeklinde konuştu.