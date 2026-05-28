İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9012
  • EURO
    53,4847
  • ALTIN
    6647.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Amasya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Amasya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Turhal-Amasya kara yolunda S.Ç. idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil Yeşilöz mevkisinde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yangın çıkan 34 MLY 683 plakalı otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü S.Ç. ve araçta bulunan D.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü İ.Ş. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.