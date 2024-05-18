Amasya'da hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.
Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 18, 2024
Söz konusu işletmenin faaliyetleri "hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri" sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. pic.twitter.com/J5aDNetw2o