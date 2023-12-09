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Amasya'da kaçakçılara polis engeli: 8 Afgan göçmeni yakalandı

Amasya'da yoldaki kontrol noktasını geçmek için taşıdıkları 8 Afgan kaçak göçmeni indirip arazide yürütmeye çalışan kaçakçıların planını bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polisler bozdu.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Amasya'da kaçakçılara polis engeli: 8 Afgan göçmeni yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girip Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Erzurum'a kadar arazide yürüyerek ilerledikleri öğrenilen 8 kişilik Afgan göçmen grubu Erzurum'da 3 kişiyle anlaşarak minibüse bindi. Erzurum'dan yola çıkan minibüsün sürücüsü Amasya il merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasına gelmeden 8 kaçak göçmeni indirip ilerledi. Bahçelere dağılmak isteyen göçmenleri gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşları 18 ile 30 arasındaki 8 kişiyi yakalayarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Göçmenleri beklerken polislerle karşılaşan minibüsteki B.K, Ş.D ve R. G gözaltına alındı. Kentte 2 gün önce de kontrol noktasında durdurulan tırda 62 kaçak göçmen yakalanmıştı.

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