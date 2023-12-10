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  • Amasya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı
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Amasya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Amasya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden Yaşar Ç. idaresindeki 34 KL 5737 plakalı tır, Ulubey mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Yılmaz G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu trafiğe kapanan yol nedeniyle Samsun yönüne ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

Trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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