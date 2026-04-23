İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,925
  • EURO
    52,7019
  • ALTIN
    6831.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Amasya'da korkunç kaza: 10 aylık Yamaç bebekten acı haber

Amasya'da cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 10 aylık Yamaç bebek hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasını yansıdı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Fatih Camii'nde katıldıkları cenazenin ardından Eraslan köyüne doğru yola çıkan Nihat Özarslan yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobil, Boğazköy mevkiinde kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki 34 FZZ 772 plakalı tır ile çarpıştı.

Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta ilerlediği görüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında oturan 10 aylık Yamaç Özarslan, kapısının açılmasıyla tırın altına doğru fırladı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Nihat ile otomobilde bulunan anne Emine, baba Burak ve dede Sedat Özarslan kazada yaralandı. Yamaç bebek ise hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamaç bebeğin cenazesi ise inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

ÖNERİLEN VİDEO

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.