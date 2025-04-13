Amasya'da korkutan deprem: AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.