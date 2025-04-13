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Amasya'da korkutan deprem: AFAD detayları duyurdu

AFAD, Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.21 km derinliğinde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği kaydedildi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 17:55 - Güncelleme:
Amasya'da korkutan deprem: AFAD detayları duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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