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Amasya'da kuşkonmaz toplamaya giden genç hayatını kaybetti

Amasya'nın Kızılkışlacık köyünde kuşkonmaz toplamaya giden 23 yaşındaki Ferdi Sözkesen, ormanda ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen genç, köyünde defnedildi.

IHA23 Mart 2025 Pazar 20:38 - Güncelleme:
Amasya'da kuşkonmaz toplamaya giden genç hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Kızılkışlacık köyünde yaşayan 23 yaşındaki Ferdi Sözkesen, sabah saatlerinde ormana kuşkonmaz toplamaya gitti. Sözkesen'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ormanda son görüldüğü alanda yapılan aramada talihsiz genç yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu. Acil sağlık ekipleri Sözkesen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köyünde defnedildi.

Amasya Akdağlılar Deneği Başkanı İsmail Koyuncu, hafızlık eğitimi alan Sözkesen'in bir gün önce köyün imamından müsaade alarak camide teravih namazı kıldırdığını anlatarak ailesine başsağlığı diledi.

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