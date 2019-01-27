Amasya'da maden kazası: Göçük altında kalanlar var
Amasya'da Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldiği ve toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.
- AA
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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