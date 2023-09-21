İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1154
  • EURO
    28,9263
  • ALTIN
    1673.42
  • BIST100
    7996.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'da polislerden mutlu eden denetim: Ceza yok kask var
Güncel

Amasya'da polislerden mutlu eden denetim: Ceza yok kask var

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırarak, ceza yazmak yerine kask dağıttı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Amasya'da polislerden mutlu eden denetim: Ceza yok kask var
ABONE OL

Polisler tarafından ölümlü ve yaralanmalı kazaların en çok motosikletlerde yaşanması üzerine "Kaskınla yol ver hayata" sloganıyla Yavuz Selim Meydanı'nda motosiklet sürücüleri broşür ile bilgilendirildi.

Kasksız motosiklet sürücülerine ise önce uyarı yapıldı sonra kask verildi. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da denetimleri yerinde inceledi.

Emniyet Müdürlüğünden kask alan motosiklet sürücüsü Bircan Varlı, "Bugün burada Amasya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu etkinlik için teşekkür ediyorum. Burada yolda geçerken kasksız olduğum için trafik polisi ceza yazmadı ve bize kask verdiler, çok teşekkürler Amasya Emniyet Müdürlüğüne. Trafik kurallarına uyulmasını istedi ve kask hayattır." dedi.

Diğer motosiklet sürücüsü Murat Canikli ise "Sağ olsun bugün emniyet müdürlerimiz ceza kesmedi. Bize kask hediye etti. Bu organizasyon için Amasya Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Kask hayattır." ifadelerini kullandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

  • Amasya Emniyet
  • Motosiklet denetimi
  • Kask dağıtımı
  • denetim
  • polis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.