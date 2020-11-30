Amasyalı kadınlar kolları sıvadı koronavirüsle mücadele için maske üretiyor

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:39

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan atölyeye gelen ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli olan 10 kadın usta öğretici, maske üretmek için gönüllülük esasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentin Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirlerden olan maske ihtiyacını karşılamak için sabahın erken saatlerinde atölyeye gelen usta öğreticiler, günde 70 bin maske hazırlıyor.

Kadınların el emeği ile hazırladığı maskeler, başta okullar ve hastaneler olmak üzere, polis, jandarma ve ilgili kurumlardaki çalışanlara dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelinde koronavirüs vakalarının artmaya başlamasından dolayı maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.

- "VATANDAŞLARIMIZDAN MASKE, MESAFE VE HİJYENE ÖNEM GÖSTERMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yaklaşık 2 hafta önce üretime başladıklarını ve bütün kamu kurumlarına maske desteği sunduklarını ifade eden Coşkun, şunları dile getirdi:

"Salgın sürecinde en büyük ihtiyaç duyulan ürünler maske ve dezenfektan. Biz de bu ihtiyaca karşılık vermek için Bakanlığımızla görüşerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un desteğiyle ilimize maske makinesini kazandırdık ve maske üretimine başladık. Günlük 70 bin maske üretiyoruz ve ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtıyoruz. Üretim kapasitemiz Amasya il geneline yetecek kadar, biz elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızdan da kurullara uymalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem göstermelerini istiyoruz."

- "ARKADAŞLARIMIZLA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Usta öğreticilerden Emine Türkoğlu ise salgınla mücadeleye destek oldukları için gururlu olduklarını söyledi.

Türkoğlu, "Biz elimizden geldiğince bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz, inşallah hayırlısıyla süreci atlatırız. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, arkadaşlarımızla burada canla başla çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da kurallara uyarak, gerekmedikçe evlerinden çıkmayarak bu sürece katkı sağlar." ifadesinde bulundu.