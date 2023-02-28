Amazon, Amazon Air kargo uçaklarıyla Türkiye'ye ek yardım malzemeleri ulaştırdı

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve ABD'nin dört bir yanındaki Amazon ekipleri tarafından hazırlanarak paketlenen toplamda 45 tondan fazla çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, battaniye gibi temel ihtiyaç ve barınma malzemeleri, sahada çalışan STK'lar aracılığıyla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Amazon Air kargo uçaklarıyla gelen yardımlar, Amazon'un bölgeye yönelik desteklerinin devamı niteliğini taşıyor.



Şirket depremin ilk günlerinde felaketten etkilenen bölgelere on binlerce yardım malzemesi göndermiş, dört gün içinde İstanbul yakınlarında bir Afet Yardım Merkezi kurmuş ve bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarına toplam 600 bin dolar nakit bağışın taahhüdünde bulunmuştu. Amazon'un müşterilerin sahada yardım çalışmaları yapan kuruluşlara bağışta bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla 16 ülkedeki yerel Amazon web sitesi ve mobil uygulamasında başlattığı bağış kampanyaları da devam ediyor.

- AWS, DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEKNİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Amazon Web Services (AWS), Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından yardım çalışmalarına destek veren yerel kuruluşlara bulut kredisi ve teknik destek sağladı. Teknik uzmanlar, AWS tarafından desteklenen Afetharita.com adlı bir haritalama uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, sosyal medya aracılığıyla gönderilen yardım taleplerini gösteren bir harita oluşturmak için yapay zeka kullanıyor.

AWS, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Güvendeyim uygulamasını depremden birkaç gün sonra ölçeklendirerek bölgedeki insanların sevdiklerine güvende olduklarını bildirmelerine de yardımcı oldu. Uygulama şu ana kadar 1 milyondan fazla indirildi.

Teknoloji firması Başarsoft da Depremde Yardım İhtiyaçları Haritalandırma Portalı'nı oluşturmak için AWS'nin bulut bilişim kredilerinden yararlandı. Portal, arama çalışmalarının çöken binalar ve enkaz gibi kritik alanlara yönlendirilmesine yardımcı olmak için konum tabanlı sosyal medya paylaşımlarını kullanıyor. Uygulama ayrıca yardıma ihtiyacı olan kişilerin yerlerinin tespit edilmesini kolaylaştırıyor ve herkesin yardım talebinde bulunmasına olanak tanıyor.

