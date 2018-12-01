Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amazon'un yüz tanıma teknolojisi tartışmalara yol açtı

Amazon'un geliştirdiği yüz tanıma sisteminin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası'na satılması tartışmalara sebep oldu. Amazon, tartışmalı yüz tanıma yazılımı hakkındaki iddialara cevap vermedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edward Markey, John Markey ve Judy Chu'nun da aralarında bulunduğu 8 senato üyesinin imzasıyla yayınlanan mektupta, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a, ürettikleri teknolojilerin nasıl çalıştığı ve nerelerde kullanılacağı soruları yöneltildi.
 
Senato üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yakın tarihli bir raporda görülen, Amazon'un biyometrik teknolojisinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası'na aktif olarak pazarlaması hayli endişe verici."
 
 
Ayrıca sistemin doğruluk sorunlarının olduğunu belirten senato üyeleri, bunun ırksal bir ön yargıya sebep olabileceğini ve halkın özgür ifade haklarına zarar verebileceğini belirtti.
 
Milletvekilleri, Amazon'un yüz tanıma sisteminin doğruluğunun nasıl test edildiğinin ve bu testlerin kimler tarafından denetlendiğinin açıklanmasını istiyor. Ayrıca, yüz tanıma sisteminin ırkçı bir ön yargıya sahip olup olmadığının da test edilip edilmediğinin cevabını istiyor.
 
 
Yüz tanıma yazılımı projesi, en başından beri büyük bir tartışma konusu. Projeye Amazon'un kendi çalışanlarının bile endişeli yaklaştığı biliniyor. Ancak Amazon, bu teknolojiyi satmakta kararlı.
 
Amazon'un yazılan mektubu yanıtlaması için 2 haftadan biraz daha fazla süresi bulunyor. Henüz Amazon'dan bir yanıt gelmiş değil. Amazon'un, kulaklarını tıkamak yerine; göçmenlerin karşı karşıya kalabileceği sorunlar hakkında sorumluluk alması gerekiyor. Yüz tanıma teknolojisinin polisin elinde olması, büyük ırkçılık sorunlarını tetikleyebilir. 
 
(Webtekno)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA