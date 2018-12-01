Amazon'un yüz tanıma teknolojisi tartışmalara yol açtı

Edward Markey, John Markey ve Judy Chu'nun da aralarında bulunduğu 8 senato üyesinin imzasıyla yayınlanan mektupta, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a, ürettikleri teknolojilerin nasıl çalıştığı ve nerelerde kullanılacağı soruları yöneltildi.

Senato üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yakın tarihli bir raporda görülen, Amazon'un biyometrik teknolojisinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası'na aktif olarak pazarlaması hayli endişe verici."

Ayrıca sistemin doğruluk sorunlarının olduğunu belirten senato üyeleri, bunun ırksal bir ön yargıya sebep olabileceğini ve halkın özgür ifade haklarına zarar verebileceğini belirtti.

Milletvekilleri, Amazon'un yüz tanıma sisteminin doğruluğunun nasıl test edildiğinin ve bu testlerin kimler tarafından denetlendiğinin açıklanmasını istiyor. Ayrıca, yüz tanıma sisteminin ırkçı bir ön yargıya sahip olup olmadığının da test edilip edilmediğinin cevabını istiyor.

Yüz tanıma yazılımı projesi, en başından beri büyük bir tartışma konusu. Projeye Amazon'un kendi çalışanlarının bile endişeli yaklaştığı biliniyor. Ancak Amazon, bu teknolojiyi satmakta kararlı.

Amazon'un yazılan mektubu yanıtlaması için 2 haftadan biraz daha fazla süresi bulunyor. Henüz Amazon'dan bir yanıt gelmiş değil. Amazon'un, kulaklarını tıkamak yerine; göçmenlerin karşı karşıya kalabileceği sorunlar hakkında sorumluluk alması gerekiyor. Yüz tanıma teknolojisinin polisin elinde olması, büyük ırkçılık sorunlarını tetikleyebilir.

(Webtekno)