Ambarlı Limanı'nda narkotik operasyonu: 88 kilo kokain ele geçirildi

AA 29 Ocak 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 10:54

Alınan bilgiye göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk sahasına gelen konteynerler analiz edilerek uyuşturucu kaçakçılığı yönünden riskli olanlar tespit edildi.

Güney Amerika ülkelerinden gelen ve x-ray tarama cihazına sevk edilen muz yüklü konteynerler ile taramada şüpheli yoğunluğa rastlanan konteynerler narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Köpeklerin söz konusu konteynerlerin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki vermesi üzerine bu bölümler sökülerek arandı ve tespit edilen ilk konteynerin iç duvarının arkasında gizli bölme oluşturulduğu saptandı.

Açılan bölmede kahverengi ve siyah renkli paketlerin gizlendiği tespit edildi ve paketlerdeki maddenin uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi. Bu bölmede 49 paket içinde 60 kilogram kokain ele geçirildi.

İkinci konteynerde ise uyuşturucu kaçakçılarının konteynerin dış duvarında bulunan soğutucu tertibatın içerisine uyuşturucu gizlediği tespit edildi. Soğutucu motorun bulunduğu iki bölmede yapılan aramada, 25 paket içinde 28 kilogram kokain bulundu.

Operasyonda ele geçirilen 88 kilogram kokaine ilişkin soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.

