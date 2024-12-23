Ambarlı Mardaş Limanı'nda konteyner gemisi yan yattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti.