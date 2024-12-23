Ambarlı Mardaş Limanı'nda konteyner gemisi yan yattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti.