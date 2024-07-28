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Ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı

Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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