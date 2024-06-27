Ambulans helikopter 76 yaşındaki hasta için havalandı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 76 yaşındaki yaşlı adamın, sağlık durumunun ciddiyeti ve ileri tetkik tedavi süreci göz önüne alarak Elazığ'a ambulans helikopterle sevk edildi.

Bingöl Havalimanına gelen ambulans helikopter, hastayı alarak Elazığ Fırat Üniversitesi'ne götürdü. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Devlet Hastanemizde tedavi görmekte olan 76 yaşındaki erkek hasta, yapılan tetkikler sonucu mezenter lenfadenit tanısı almıştır. Hastamızın sağlık durumunun ciddiyeti ve tedavi sürecinin gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi olanakları göz önünde bulundurularak, Elazığ Fırat Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastamızın en güvenli ve hızlı şekilde sevkinin sağlanması, tetkik ve tedavisinin devam edilebilmesi için helikopter ambulans ile sevki gerçekleşmiştir" denildi.