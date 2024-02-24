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Ambulans helikopter bebek hastalar için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören yenidoğan bebek ile Şırnak'ta 12 aylık bebek hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

IHA24 Şubat 2024 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Ambulans helikopter bebek hastalar için havalandı
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Bahçesaray Devlet Hastanesine tedavi görmekte olan yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Yenidoğan bebek hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer taraftan, Şırnak Devlet Hastanesinde ensefalopati tanısıyla tedavi gören 12 aylık bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulansla Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

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