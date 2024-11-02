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Güncel

Ambulans helikopter boğazına fındık takılan bebek için havalandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 1 yaşındaki bebek ambulans helikopter ile Trabzon'a sevk edildi.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Ambulans helikopter boğazına fındık takılan bebek için havalandı
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Alınan bilgiye göre, Gümüşgöze Beldesinde 1 yaşındaki Seyyid Ali Fidan, fındık yediği sırada aniden nefessiz kaldı.

Durumu fark eden aile bireyleri özel araçla bebeği Kelkit Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, ambulans helikopter ile Trabzon'da ki KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.

Fidan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, AA muhabirine, çocuğun ilçe devlet hastanesine getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Karataş, Fidan'ın Trabzon'a sevki için ambulans helikopter talep ettiklerini aktararak, "Trabzon'daki hastane ile iletişime geçildi. Hava şartlarının uygun olmasıyla da Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulansla hastamızın KTÜ'ye nakli gerçekleştirildi." dedi.


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