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Ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde rahatsızlanan 6 aylık Büşra Güneş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebek, ambulans helikopter ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cizre ilçesinde solunum rahatsızlığı nedeni ile 3 No'lu Aile Sağlık Merkezine kaldırılan 6 aylık Büşra Güneş'in, yapılan tedavisinin ardından tıbbi donanımlı bir yoğun bakımda tedavi edilmesine karar verilip sevk işlemleri yapıldı.

Ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen Güneş, ambulans helikopter ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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