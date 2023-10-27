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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Taraşçı Mahallesi'nde arkadaşının cenazesine katılan ve defin sonrası ilçe merkezine dönerken rahatsızlanan Hüseyin Değirmenardı, Seydişehir Devlet Hastanesine kalp ağrısı ile solunum yetmezliği şikayetiyle başvurdu.

Buradaki ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Değimenardı için ambulans helikopter istendi.

Değirmenardı, Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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