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Ambulans helikopter tansiyon hastası için havalandı

Malatya'da ambulans helikopter yüksek tansiyon hastası için havalandı.

AA6 Haziran 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
Ambulans helikopter tansiyon hastası için havalandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek tansiyon tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

YÜKSEK TANSİYON TANISI KONULDU

Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen Kadir Gökçe'ye (70), yapılan kontrolde yüksek tansiyon tanısı konuldu.

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından Gökçe için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Gökçe, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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