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Ambulans helikopter uykusundan uyanamayan çocuk için havalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

DHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Ambulans helikopter uykusundan uyanamayan çocuk için havalandı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde uykusundan uyanmayan 3 yaşındaki Eslem Tülo, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem, uykusundan uyanmayınca Silopi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından Eslem'in Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. 112 Acil Çağrı merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından Eslem, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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