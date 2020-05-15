Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen 8 aylık bebek için havalandı

DHA 15 Mayıs 2020 Cuma 16:14 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 16:14

Soma'da 8 aylık Alpaslan Demir'in göğsüne dün, saat 01.00 sıralarında sıcak su döküldü. Minik Alparslan, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan minik Alpaslan'ın, Manisa'da yanık merkezi bulunmadığı için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Hastanenin pistine inen ambulans helikopter, kuvöz içerisindeki minik Alpaslan'ı Ankara'ya götürmek üzere havalandı.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastamızın tedavisinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon birimi ile iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilçemize geldi. Zaman ile yarış halinde olan hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile Ankara'ya nakli gerçekleşti. Hastamıza acil şifalar dilerim" dedi.