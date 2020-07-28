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Ambulans helikopter üzerine televizyon düşen 21 aylık bebek için havalandı

Çankırı'da üzerine televizyonun düşmesi sonucu ağır yalanan 21 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

AA28 Temmuz 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:01
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Alınan bilgiye göre, üzerine televizyon düştüğü için ağır yaralanan 21 aylık Y.E.Y, ailesi tarafından Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya nakledilmesine karar verilen Y.E.Y, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inen ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019'da toplamda 2 helikopter ambulans naklinin bulunduğunu, Temmuz 2020 itibarıyla da 14. naklin gerçekleştirildiğini kaydetti.

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