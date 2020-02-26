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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır Bismil'de ambulansın otomobile, otomobilin de yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba17:04 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:04

Alınan bilgiye göre, Süleyman Teğit yönetimdeki 34 UV 5023 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Yeni köy mevkisinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Mazlum Ayaz'ın kullandığı 21 BL 295 plakalı ambulans, otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay'a çarptı.

Yaralanan Osman Nas, Ayşe Nas, Süleyman Teğit, Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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