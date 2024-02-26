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Ambulans ile otomobil çarpıştı... Mersin'de feci kaza

Mersin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA26 Şubat 2024 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Ambulans ile otomobil çarpıştı... Mersin'de feci kaza
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Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta ambulans ile otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki Özel Mersin Akademi Hastanesi'ne ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. yönetimindeki 33 CSP 99 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıştı.

3'Ü SAĞLIK PERSONELİ TOPLAM 7 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe vurarak devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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