Ambulans ile otomobil çarpıştı... Mersin'de feci kaza

Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta ambulans ile otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki Özel Mersin Akademi Hastanesi'ne ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. yönetimindeki 33 CSP 99 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe vurarak devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.