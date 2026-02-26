İSTANBUL 8°C / 3°C
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

26 Şubat 2026 Perşembe 08:41
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Otogar Kavşağı'nda, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, ambulans devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü A.C, sağlık personeli E.İ. ve A.M, otomobil sürücüsü F.A. ile ambulansta taşınan ve kimliği henüz belirlenemeyen hasta yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

