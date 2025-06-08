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Ambulans şarampole uçtu! Çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı

Kars'ta görev yerine dönmekte olan ambulans şarampole devrildi. Kazada biri doktor olmak üzere 4 sağlık personeli yaralandı. İşte haberin detayları...

AA8 Haziran 2025 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Ambulans şarampole uçtu! Çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı
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Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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