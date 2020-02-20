İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1055
  • EURO
    6,6017
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    115642
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı
Güncel

Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi. Demir olaydan yara almadan kurtulurken, gözaltına alınan İlker A., tutuklandı.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe18:51 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:51

;Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda yüksek tansiyon hastası Hülya A. için ambulans talebinde bulunuldu. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden Hülya A.'ya müdahalede bulundu. Alkollü olduğu ileri sürülen hastanın oğlu İlker A, iddiaya göre, 'geç geldiniz' diyerek ambulans şoförü Durmuş Demir'i rahatsız etmeye başladı. Hareketlerini sürdüren İlker A., elindeki bıçağı Demir'e sallamaya başladı. Bu sırada olay yerinden uzaklaşan Demir, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri İlker A.'yı gözaltına aldı. Oğlunun çıkardığı tartışma yüzünden hastaneye 10 dakika geç giden Hülya A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen İlker A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.