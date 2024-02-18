İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ambulans uçak 2 yaşındaki Ayşe için havalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Ayşe Vera'nın, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildiği anları paylaştı.

DHA18 Şubat 2024 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Ambulans uçak 2 yaşındaki Ayşe için havalandı
ABONE OL

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nöromiyelitis Optika' olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi rahatsızlığı bulunan Ayşe Vera'nın tedavisi için Ankara'ya getirildiğini açıkladı.

Ayşe Vera'nın ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Koca, "2 yaşındaki Ayşe Vera'yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera'nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.