Ambulans uçak 2 yaşındaki Ayşe için havalandı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nöromiyelitis Optika' olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi rahatsızlığı bulunan Ayşe Vera'nın tedavisi için Ankara'ya getirildiğini açıkladı.

Ayşe Vera'nın ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Koca, "2 yaşındaki Ayşe Vera'yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera'nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde" ifadelerini kullandı.

