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Güncel

Ambulans uçak 70 yaşındaki kalp hastası için havalandı

Kars'ta kalp rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki Hayrettin Cumentor, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 16:12 - Güncelleme:
Ambulans uçak 70 yaşındaki kalp hastası için havalandı
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Kentte ikamet eden Hayrettin Cumentor, rahatsızlığı dolayısıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

Burada kalp damar tıkanıklığı olduğu tespit edilip tedavi altına alınan Cumentor'un, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Merkezi'ne sevkine karar verildi.

Bunun üzerine kalp hastası Cumentor, Harakani Havalimanı'na inen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan Ankara'da beyin ameliyatı olan Muhammet Bekirhan ise aynı ambulans uçakla kente getirildi.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde uzun yıllardır her türlü ritim bozukluğunun hem geleneksel hem de üç boyutlu haritalama yöntemi ile tedavisinin yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin tek üç boyutlu haritalama ile ritim bozukluğunun yakılması merkezi olmamıza rağmen, bu hastanın hem hemodinamik açıdan stabil olmaması, hem ritim bozukluğunun kaynaklarının farklı bölgeler olması, hem yakma işleminin çok uzun ve komplike olması hem de teknik açıdan cerrahi ve yapay dolaşım desteği gerekebilmesi nedeni ile hastanın sevk edilmesi planlandı. Yoğun bakımda bu klinik özelliklere sahip hastalar dünyanın her yerinde belli standartlar ve belli merkezlerde takip edilir ve biz de zaman kaybetmeden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Merkezi ile temasa geçip hasta menfaatine uygun şekilde sevkini planladık. Hastanın dolaşım ve solunumunun istikrarlı olmaması nedeniyle uçak ambulans istenmiştir. 112 merkez komuta tarafından, hastanın durumunun hayati olması nedeni ile uçak ambulans planlamasını ivedilikle yapılmıştır."

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