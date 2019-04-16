Ambulansa yol vermeyen sürücünün 5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Bahçelievler'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş'in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Videoda yer alan araç plakasından Yetişmiş'in kimliği tespit edildi. Hakkında idari ve adli tahkikat başlatılan Yetişmiş, mahkemedeki ifadesinde, "Ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım" ifadelerini kullandı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Yetişmiş'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.