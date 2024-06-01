İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı
Güncel

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı

Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 23:12 - Güncelleme:
Ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Basın Ekspres Yolu'nda bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medya platformlarında yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü M.A.A. yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek", "saygısızca araç kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddelerinden toplam 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.