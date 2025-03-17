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Ambulansın içinden bu kez hasta çıkmadı! Amasya'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Amasya'da durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Ambulansın içinden bu kez hasta çıkmadı! Amasya'da göçmen kaçakçılarına operasyon
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Taşova yolu uygulama noktasında özel bir şirkete ait bir ambulansı durdurdu.

Ambulansta yapılan kontrolde, hasta sedyesinde Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.N. ve A.B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince ambulansın durdurulması ve kontrol edilmesi anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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