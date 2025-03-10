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  • Amca ve yeğenini öldüren sanığa verilen ceza belli oldu
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Amca ve yeğenini öldüren sanığa verilen ceza belli oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde amca ve yeğenini öldüren sanık, müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Amca ve yeğenini öldüren sanığa verilen ceza belli oldu
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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Murat K. ile taraf avukatları katıldı.

Murat K. savunmasında Muzaffer ve Adem Üstüner'i isteyerek öldürmediğini olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirterek beraatını talep etti.

Sanığa, Muzaffer Üstüner'i "kasten öldürme" suçundan müebbet, Adem Üstüner'i "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, ruhsatsız silah kullanmaktan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde 13 Nisan 2024'te kıraathaneye gelen Murat K. bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'i yanında bulunan tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

  • Devrekani cinayet
  • Müebbet hapis
  • Amca ve yeğen öldürme

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