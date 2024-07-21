Amcasını başından vurarak ölürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeğeni U.K. (23) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurulan Tokcan Küçükkaraş (47) hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. daha önce aralarında husumet bulunan amcası Tokcan Küçükkaraş'la sokakta karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K., pompalı tüfekle amcası Küçükkaraş'ı başından vurdu. Küçükkaraş, kanlar içerisinde yere yığılırken, U.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tokcan Küçükkaraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükkaraş'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.