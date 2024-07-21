İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Amcasını başından vurarak ölürdü

Edirne'de yiğeni tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurulan amca Tokcan Küçükkaraş hayatını kaybetti.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 17:13 - Güncelleme:
Amcasını başından vurarak ölürdü
ABONE OL

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeğeni U.K. (23) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurulan Tokcan Küçükkaraş (47) hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. daha önce aralarında husumet bulunan amcası Tokcan Küçükkaraş'la sokakta karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K., pompalı tüfekle amcası Küçükkaraş'ı başından vurdu. Küçükkaraş, kanlar içerisinde yere yığılırken, U.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tokcan Küçükkaraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükkaraş'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.