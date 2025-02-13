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Ameliyat masasında pazarlık skandalı... Bakanlıktan 'olağanüstü' denetim: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık Bakanlığı, acil müdahale sırasında hastayla pazarlık yapıldığı tespit edilen özel hastane hakkında olağanüstü denetim başlattı. Açıklamada, hiçbir vatandaşın sağlığının pazarlık konusu yapılamayacağı vurgulandı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Ameliyat masasında pazarlık skandalı... Bakanlıktan 'olağanüstü' denetim: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

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