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Güncel

Ameliyat masasında pazarlıkta yeni gelişme: Muhasebeci gözaltına alındı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda ameliyat masasındaki bir hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Ameliyat masasında pazarlıkta yeni gelişme: Muhasebeci gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

OLAY

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edildi.

B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yaptı.

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