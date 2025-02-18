Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

OLAY

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edildi.

B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yaptı.