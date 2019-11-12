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Amerika'da Trump ile kritik zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı yarın Washington’da bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli başlıklarından birini Barış Pınarı Harekatı’nda 17 Ekim’de Ankara’da varılan mutabakat oluşturacak.

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ABD’nin teminat vermesine rağmen terör örgütünün hala yeterli ölçüde 30 km derinliğe hala çekilmemesi, verilen sözlerin tutulmaması görüşmede ele alınacak. Başkan Erdoğan, Trump’ın Barış Pınarı Harekatı başlamadan kısa bir süre önce gönderdiği diplomatik teamüllere aykırı mektubuna harekat emri vererek yanıt vermişti. Erdoğan, mektuba bu kez yüz yüze yanıt verecek ve Trump’ın mektubun ekinde gönderdiiğ terör örgütü ele başı Mazlum Kobani’nin mektubunu da iade edecek. Erdoğan ayrıca, terör örgütü ele başı Mazlum Kobani’nin, katıldığı terör eylemlerine ilişkin listeyi de Trump’a verecek. 

F-35’İN ORTAĞIYIZ 

Görüşmenin diğer bir önemli konusu da F-35 savaş uçakları olacak. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD’nin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik yaptırımları da ele alınacak. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Türkiye’nin F-35’lerin ortağı olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Başkan Erdoğan, FETÖelebaşı Gülen’in iadesi ve bu örgütle mücadeledeki aksaklıkları da muhatabına anlatacak. Görüşmede ayrıca Halkbank Davası ile 1915 olayları ve sözde Ermeni iddiaları da konuşulacak. Bu arada İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan, ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edeceği belirtildi. Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Türkiye ve ABD’de adeta bir “Hayır” cephesi oluştu. 

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