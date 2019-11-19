21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,698
  • 6,3139
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amerika'nın Sesi'nden algı operasyonu! Ersoy Dede tepki gösterdi: Türkiye ile ne alakası var

ABD’nin Türkçe yayın yayın yapan haber sitesi VOA Türkçe “Dünyanın Dört Bir Yanında Sokaklar Protestolarla Çalkalanıyor” skandal bir algı operasyonuna imza attı. VOK Türkçe farklı ülkelerde yaşanan protestoları konu edinen haberi hiç alakalı olmadığı halde Türkiye ile ilişkilendirerek servis etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan’daki gösterilerle ilgili haberde “Dünya’nın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor” “Türkiye’nin bulunduğu coğrayfada da gösteriler ve eylemler devam ediyor” “Türkiye’nin hemen yanı başındaki Gürcistan’da da hak sokağa çıktı” ifadeleri kullanıldı.
 
ERSOY DEDE TEPKİ GÖSTERDİ: DELİRDİNİZ Mİ SİZ?
 
Habere tepki gösteren Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Voys of Amerika bey @VOATurkish çok merak ettim.. Acaba cümle içinde ‘TÜRKİYE’ geçmezse, yaptığınız haber sayılmıyor mu? Delirdiniz mi siz? Bu haberlerin Türkiye ile ne alakası var?” ifadelerini kullandı.
 
FRANSA’YI GÖRMEDİLER
 
 
Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleştirilen protestoları Türkiye'de de varmış gibi gösterme çabasına giren VOA Tükrçe’nin Fransa'da Sarı Yeleklilerin bir yılını dolduran eylemlerini görmezden gelmesi dikkat çekti.
 
TEPKİLERİN ARDINDAN VOA TÜRKÇE HABERİ DEĞİŞTİRDİ
 
 
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı habere tepki göstererek VOA Türkçe’nin algı operasyonuna dikkat çekti. Gelen tepkilerin ardından VOA Türkçe haberi değiştirerek Türkiye ile ilgili ifadeleri çıkardı.
 

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA